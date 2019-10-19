Финская журналистка приятно поразилась поездке в плацкарте в Мурманск

Гражданка Финляндии Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки в плацкартном вагоне из Петербурга в Мурманск. В Twitter она называет себя «финской журналисткой, интересующейся ежедневной российской жизнью».

В первую очередь женщину поразило, что все 22 вагона поезда были битком заполнены пассажирами.

« Мурманск — не самое популярное место отдыха, но жители Севера возвращаются домой со своих «южных каникул », — приводит ее слова ФАН.

Уроженка Финляндии удивилась и «железнодорожной» манере россиян одеваться — «клетчатым тапочкам и симпатичным домашним костюмам, чего не встретишь на улицах Санкт-Петербурга».

Сам вагон она сравнила с хостелом, так как в нем вперемешку ехали и мужчины, и женщины.

Более всего одинокая иностранная путешественница боялась столкнуться с «пьянством» попутчиков, но в ее вагоне оказались лишь либо семейные пары с детьми, которые не позволяли им шуметь, либо такие же как она — спокойные пассажиры.

Журналистка оценила и удобства плацкартного вагона: кондиционер, два туалета, водонагреватель и возможность приобрести у проводника всевозможные перекусы.

Впечатлил финляндку и «дорожный аппетит» россиян.

« Они достают на завтрак целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе », — поделилась она впечатлениями.

Йесканен купила на одной из станций пирожки с традиционной начинкой — картошкой и луком с яйцом, однако осталась разочарована, так как, по ее мнению, тесто оказалось непропеченным.

Но ничто не смогло испортить впечатления туристки из Финляндии, так как красота природы поразила ее.

« Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно! » — резюмировала она.

Помимо любования пейзажами, за сутки дороги она успела прочесть 300 страниц книги, а по приезду в Мурманск один из пассажиров помог ей добраться до отеля.

Ранее другая журналистка из Финляндии обвинила популярную российскую телепрограмму «Модный приговор» в оскорблении женщин.