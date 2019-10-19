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Финская журналистка приятно поразилась поездке в плацкарте в Мурманск

, 18:31 Видео 185

Иностранная туристка в течение суток наслаждалась пейзажами и удивлялась привычкам русских.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Шаповалов Иван; РИА Новости / Владимир Астапкович; www.globallookpress.com / Simon Belcher; Twitter @jennijesk

Гражданка Финляндии Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки в плацкартном вагоне из Петербурга в Мурманск. В Twitter она называет себя «финской журналисткой, интересующейся ежедневной российской жизнью».

В первую очередь женщину поразило, что все 22 вагона поезда были битком заполнены пассажирами.

«Мурманск — не самое популярное место отдыха, но жители Севера возвращаются домой со своих «южных каникул», — приводит ее слова ФАН.

Уроженка Финляндии удивилась и «железнодорожной» манере россиян одеваться — «клетчатым тапочкам и симпатичным домашним костюмам, чего не встретишь на улицах Санкт-Петербурга».

Сам вагон она сравнила с хостелом, так как в нем вперемешку ехали и мужчины, и женщины.

Более всего одинокая иностранная путешественница боялась столкнуться с «пьянством» попутчиков, но в ее вагоне оказались лишь либо семейные пары с детьми, которые не позволяли им шуметь, либо такие же как она — спокойные пассажиры.

Журналистка оценила и удобства плацкартного вагона: кондиционер, два туалета, водонагреватель и возможность приобрести у проводника всевозможные перекусы.

Впечатлил финляндку и «дорожный аппетит» россиян.

«Они достают на завтрак целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе», — поделилась она впечатлениями.

Йесканен купила на одной из станций пирожки с традиционной начинкой — картошкой и луком с яйцом, однако осталась разочарована, так как, по ее мнению, тесто оказалось непропеченным.

Но ничто не смогло испортить впечатления туристки из Финляндии, так как красота природы поразила ее.

«Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!» — резюмировала она.

Помимо любования пейзажами, за сутки дороги она успела прочесть 300 страниц книги, а по приезду в Мурманск один из пассажиров помог ей добраться до отеля.

Ранее другая журналистка из Финляндии обвинила популярную российскую телепрограмму «Модный приговор» в оскорблении женщин.

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