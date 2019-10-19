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  4. «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1: чем запомнился этот матч

«Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1: чем запомнился этот матч

, 21:05 Видео 300

Автором красивейшего хет-трика стал Артем Дзюба.

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Фото, видео: TACC / Демьянчук Александр; Instagram @mariawolf18

В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1. В первом тайме на 14-й и 20-й минутах дубль в ворота желто-синих искусно оформил нападающий Артем Дзюба.

Буквально перед перерывом — на 44-й минуте — иранский нападающий Сердар Азмун.

Но и на этом не успокоились сине-бело-голубые. На 61-й минуте защитник Вячеслав Караваев пробил ворота «Ростова», на 80-й — снова Дзюба.
Но на 83-й минуте ростовчане прервали «футбольный пулемет» петербуржцев — полузащитник Роман Еременко обыграл голкипера Александра Кержакова и пробил ворота.

Но в добавленное время на 92-й минуте шестой гол из сине-бело-голубых забил полузащитник из Колумбии Вильмар Барриос.

28 сентября футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с приобретшим скандальную славу 31-летним российским полузащитником Павлом Мамаевым. Его договор рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Fc-rostov.ru

В свою очередь «Зенит» не отказался от своего подопечного Александра Кокорина после того, как он вместе с Мамаевым устроили в октябре прошлого года в центре Москвы драку. Спортсмены лишь в сентябре 2019 года были отпущены на свободу по УДО.

Матч «Зенит» — «Ростов» прошел в субботу, 19 октября, на стадионе «Газпром Арена» вместимостью почти 70 тысяч человек.

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