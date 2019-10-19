«Ничего не подтвердилось»: омбудсмен Орла об истории с девочкой-маугли

Владимир Поляков, который является детским омбудсмен, прокомментировал ситуацию с девочкой-маугли, которую якобы воспитывали как животное.
По словам Полякова, никакой клетки, где могли содержать ребенка при осмотре помещения не обнаружили.
Омбудсмен пояснил, что ребенок страдал генетическим заболеванием. И его неоднократно вывозили в Москву для обследования.
В семье, где воспитывались восемь детей, проблемы начались несколько месяцев назад, когда скончался отец семейства. Женщина была вынуждена продать хозяйство и переехать из деревни в Орел. Четверо детей были направлены на учебу в школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщал 5-tv.ru, женщина якобы продавала свою 11-летнюю дочь в сексуальное рабство за деньги.