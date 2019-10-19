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«Ничего не подтвердилось»: омбудсмен Орла об истории с девочкой-маугли

, 21:57 230

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков прокомментировал ситуацию с громкой историей об истощенном 11-летнем ребенке.

Фото: ТАСС/Христофоров Валерий

Владимир Поляков, который является детским омбудсмен, прокомментировал ситуацию с девочкой-маугли, которую якобы воспитывали как животное.

По словам Полякова, никакой клетки, где могли содержать ребенка при осмотре помещения не обнаружили.

«Вчера в рамках уголовного дела опрашивали старших детей, осматривали дом, где якобы клетка для больной девочки стояла, клетки не нашли, соседей опросили, со слов прокурора района, который лично туда выезжал, ничего не подтвердилось», — сказал он.

Омбудсмен пояснил, что ребенок страдал генетическим заболеванием. И его неоднократно вывозили в Москву для обследования.

В семье, где воспитывались восемь детей, проблемы начались несколько месяцев назад, когда скончался отец семейства. Женщина была вынуждена продать хозяйство и переехать из деревни в Орел. Четверо детей были направлены на учебу в школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщал 5-tv.ru, женщина якобы продавала свою 11-летнюю дочь в сексуальное рабство за деньги.

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