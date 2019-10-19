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  4. «За бутылку!»: мать девочки-маугли из Орла продавала ребенка в сексрабство

«За бутылку!»: мать девочки-маугли из Орла продавала ребенка в сексрабство

, 19:31 Фото 526

11-летняя малышка с задержкой развития сбежала от матери, которая перевозила ее в дорожном чемодане.

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

В Орле в тяжелом состоянии госпитализирована 11-летняя девочка с задержкой развития. Малышку доставили в медучреждение при весьма странных обстоятельствах.

38-летняя мать девочки приехала в гости в Орловскую область на алкогольную вечеринку вместе с дочкой. Ребенка женщина привезла в дорожном чемодане. В какой-то момент малышке удалось выбраться из «заточения» и сбежать на улицу. Соседи, увидевшие маленькое человеческое существо, передвигающееся на четырех конечностях, немедленно обратились в полицию. На место приехала бригада медиков, детеныша-маугли забрали в больницу.

«Девочка в жутком состоянии. Она ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей. Ест только руками. Еду жадно проглатывает, потом срыгивает и ест только после этого. Передвигается как животное на четвереньках. Она не знает, что такое ходить в туалет, и сейчас мы пользуемся памперсами», — цитирует КP.RU. сотрудника медучреждения.

Региональное издание «ОрелТаймс» приводит еще более шокирующие подробности из жизни девочки-маугли.

«Этого ребенка мать всячески прятала. Дома держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — пишет СМИ.

Больного ребенка мать пускала в дом только в зимнее время. Летом девочка жила в загоне рядом со скотом.

Комсомольская правда

В семье, помимо девочки-маугли, воспитывается еще семеро детей в возрасте от двух до пятнадцати лет. В настоящий момент все дети изъяты и помещены в спецучреждения. Следователями проводится проверка действий матери. В отношении местных чиновников, недоглядевших за условиями проживания несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские забрали из семьи девочку, которая росла в подпольной псарне с собаками.

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