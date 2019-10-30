Звезда экрана Елена Ищеева в гневе — она намерена решительно разобраться с человеком, которого пустила в свою семью»:

«Я хочу, чтобы она прекратила как бизнесвумэн свое существование в этой стране. В том плане, что репутация должна быть уничтожена».

Елена Ищеева подает в суд на бывшую подругу! В чем причина конфликта между женщинами? Каким образом репутация самой телеведущей оказалась под угрозой? Программа Пятого канал «Светская хроника» — разбиралась в конфликте.

«Подруга монетизировала нашу дружбу! Я ей верила. Она обманула меня и мою семью. Я такие вещи не прощаю», — рассказывает Елена.

Когда телеведущая Елена Ищеева заводила дружбу с соседкой по элитному жилому комплексу, она и подумать не могла, каким кошмаром для ее семьи обернется новое знакомство. Дизайнер интерьеров Анна Гутлина быстро нашла общий язык с Еленой и ее мужем Филиппом. Они дружили семьями, вместе ездили в отпуск и отмечали праздники.

«Она создает имидж лакшери женщины, у которой нет проблем. Она грамотная хорошая актриса, которая входит в доверие», — говорит адвокат Ищеевой Максим Суров.

Но однажды в семье телеведущий раздался звонок. Взволнованная Гутлина утверждала — у нее большие проблемы, и ей срочно нужны деньги.

«Что она поссорилась с мужем, муж-изверг взломал сейф, вытащил оттуда все драгоценности, наличные деньги. Завтра приходит товар, а она дизайнер-архитектор, нечем за товар расплачиваться. Ей срочно нужны три миллиона рублей», — рассказывает муж Елены Ищеевой Филипп Ильин-Адаев.

Ищеева растерялась и попросила дать ей время подумать — сумма не маленькая. Тогда Гутлина решила пойти другим путем и позвонила супругу журналистки.

«Я вошел в положение. Сумма, конечно, большая, но деньги есть, к счастью, не последние», — вспоминает Ильин-Адаев.

После того как Анна получила деньги, она исчезла не только из жизни Елены и Филиппа, но и из собственного дома, где, как выяснилось, снимала квартиру.

«Она 29 сентября сбежала из нашего дома под покровом ночи. Она съехала с трех до пяти утра, как мне сказала охрана», — рассказывает Ищеева.

После того как истек срок, указанный в расписке, журналистка потребовала вернуть долг. После долгих переговоров Гутлина перевела 500 000, но остальную сумму отдавать до сих пор не торопится. Каждый раз у нее находятся все новые причины.

«То у нее друг летит из Китая и он должен в понедельник 2,5 миллиона вернуть. То у нее деньги есть на счету, но нет возможности их обналичить», — говорит супруг Елены.

Ищеева написала разоблачающий пост в соцсетях. Она настроена наказать бывшую подругу:

«Раз у нее нет денег, то путь у нее еще и не будет репутации!»

Елена переживает — ее имидж тоже оказался испорчен. Ведь именно она привела дизайнера в клуб успешных женщин, создателем которого является. По словам Ищеевой, Анна воспользовалась ее связями, чтобы обогатиться.

«Через нее она вошла в круг очень хороших людей, и благодаря ей, начали давать деньги. Потом в дальнейшем может сложиться ситуация, что к Елене придут и скажут: «Мы твоей подруге выдавали займ. Теперь, Елена, вы должны», — говорит адвокат.

Сама Гутлина по телефону утверждает — она ни от кого не скрывается и ведет переговоры с адвокатами Ищеевой. Однако встречаться не хочет и от любых комментариев отказывается:

«Ничего подобного не происходит, Я еще с адвокатом разговаривала. Он со мной на связь больше не выходит».

Некоторые артисты отечественной эстрады тоже сталкивались с подобными ситуациями.

«Просто дал в долг и потерял друга, например. Я не давал никогда в долг, а просто давал деньги. Понимая, что они никогда не вернутся», — говорит Аркадий Укупник

«Раньше давала, теперь не даю. Теперь несмотря на то, что какой бы ни был друг — какой бы большой, близкий и т. д. Я всегда говорю, что дружба -это дружба, а деньги врозь, потому что не хочется потерять отличного человека из-за каких-то непоняточек», — делится своим опытом певица Настя Крайнова.

«Я сейчас как-то перестала давать, ну и не просят, как ни странно, тьфу-тьфу-тьфу и Слава Богу», — говорит певица Наталия Гулькина.

Елена Ищеева утверждает — они намерены бороться до конца и уже подготовили заявление в суд:

«На нашем примере, на примере моей семьи, люди должны знать, что иногда надо говорить резкое „нет“. Будьте бдительны. Доверяй, но проверяй!»

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