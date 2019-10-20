  1. Пятый канал
  4. Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до конца января 2020 года

Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до конца января 2020 года

, 5:23 28

Дональд Туск сообщил, что начинает консультации с лидерами Евросоюза для ответа на запрос.

Фото: ТАСС/ZEUS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил главе Европейского совета (ЕС) Дональду Туску несколько писем. В одном из них он попросил отсрочить выход Соединенного Королевства из Евросоюза, а в другом — раскритиковал эту просьбу.

Всего Джонсон отправил три письма. Первое представляет собой описание принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit до 31 января 2020 года, пишет RT. Его отправка фактически означает просьбу об отсрочке. При этом британский премьер не поставил под текстом свою подпись.

Во втором письме Джонсон подчеркнул, что выступает против продления Brexit. Он заявил, что хочет вывести страну из Евросоюза 31 октября. По его словам, новая отсрочка навредит не только Великобритании, но и Евросоюзу.

В третьем отправленном Туску письме содержится комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу. В тексте он сообщает, что премьер-министр не хотел просить о продлении сроков Brexit, но вынужден был это сделать из-за решения парламента.

«Запрос на продление (сроков Brexit — Прим. ред) только что прибыл. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать», — написал Туск у себя в Twitter.

Twitter @Donald Tusk

Как сообщал 5-tv.ru, Великобритания и Евросоюз ранее договорились о новой сделке по Brexit. О достижении нового соглашения с Брюсселем Борис Джонсон объявил 17 октября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

6:35
Видео: соседка матери «девочки-маугли» рассказала о доходах семьи
6:18
Бывший работник артели, где произошла трагедия, поведал о чудовищных условиях труда
6:08
«Чтобы сказка не заканчивалась»: Феофилактова похвасталась бриллиантовым колечком
5:49
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
5:39
«В Москве насильников не ждут»: Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter
5:23
Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до конца января 2020 года

Сейчас читают

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!
День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев