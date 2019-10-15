Депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего мотоциклиста, хотят лишить неприкосновенности

Депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко собираются лишить неприкосновенности. Рассмотрение вопроса назначено в нижней палате парламента на 24 октября, сообщает РИА Новости. Соответствующий запрос поступил в Думу от генпрокурора РФ Юрия Чайки.

В отношении 68-летнего народного избранника возбуждено административное дело по статье «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Если он лишится неприкосновенности, материалы будут направлены в суд.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне 2019 года Lexus депутата Герасименко столкнулся с мотоциклом на Ленинском проспекте в Москве. Мотоциклист был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

За административное правонарушение депутату грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет.