Политологи оценили слова Трампа о симпатии к русским

Политологи оценили сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, передает Ura.ru. 20 октября он прокомментировал слова Хиллари Клинтон, которая обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. В ответ на ее высказывание американский лидер ответил, что ему нравятся русские люди.

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Абрамов считает, что сказанное Трампом — отражение его личной симпатии. Возможно, это прозвучало назло Клинтон и всем, кто враждебно относится к российскому руководству. Однако это не свидетельствует о симпатии президента к России и его стремлении наладить с ней отношение — за два года правления Соединенными Штатами политик не сделал шагов в этом направлении.

Такого же мнения остался эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Трамп лишь показал, что инстинктивно уважает Россию как конкурента на международной арене. Но уважать — не значит, поддерживать. Брутер уверен: лидер США не пойдет против американской политической элиты и не предпримет позитивных действий в отношении РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отблагодарил Турцию за прекращение операции в Сирии.