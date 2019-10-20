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Политологи оценили слова Трампа о симпатии к русским

, 20:43 56

Эксперты рассказали, как отношение американского президента к жителям России повлияет на сближение двух государств.

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

Политологи оценили сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, передает Ura.ru. 20 октября он прокомментировал слова Хиллари Клинтон, которая обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. В ответ на ее высказывание американский лидер ответил, что ему нравятся русские люди.

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Абрамов считает, что сказанное Трампом — отражение его личной симпатии. Возможно, это прозвучало назло Клинтон и всем, кто враждебно относится к российскому руководству. Однако это не свидетельствует о симпатии президента к России и его стремлении наладить с ней отношение — за два года правления Соединенными Штатами политик не сделал шагов в этом направлении.

Такого же мнения остался эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Трамп лишь показал, что инстинктивно уважает Россию как конкурента на международной арене. Но уважать — не значит, поддерживать. Брутер уверен: лидер США не пойдет против американской политической элиты и не предпримет позитивных действий в отношении РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отблагодарил Турцию за прекращение операции в Сирии.

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