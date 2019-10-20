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  4. «Хиллари сошла с ума!» — Трамп резко отреагировал на слова Клинтон

«Хиллари сошла с ума!» — Трамп резко отреагировал на слова Клинтон

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Американского президента возмутили обвинения в связях с Россией в адрес некоторых американских политиков от экс-госсекретаря США.

Фото: ТАСС/ZEUS

Дональд Трамп прокомментировал высказывания своей бывшей соперницы по президентской гонки, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей в связях с Россией экс-кандидата на пост президента США от партии зеленых Джилл Стайн и намеревающуюся баллотироваться в президенты демократку Тулси Габбард.

«Итак, бесчестная Хиллари снова за свое. Она назвала Тулси Габбард „российской фавориткой“, а Джилл Стайн „российским агентом“. Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!) Хиллари сошла с ума!» — написал президент США в своем Twitter.

twitter @ realDonaldTrump

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дональд Трамп поругался с конгрессменами из-за вывода войск из Сирии и написал письмо с угрозами президенту Турции.

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