Дональд Трамп прокомментировал высказывания своей бывшей соперницы по президентской гонки, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей в связях с Россией экс-кандидата на пост президента США от партии зеленых Джилл Стайн и намеревающуюся баллотироваться в президенты демократку Тулси Габбард.

«Итак, бесчестная Хиллари снова за свое. Она назвала Тулси Габбард „российской фавориткой“, а Джилл Стайн „российским агентом“. Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!) Хиллари сошла с ума!» — написал президент США в своем Twitter.

twitter @ realDonaldTrump

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дональд Трамп поругался с конгрессменами из-за вывода войск из Сирии и написал письмо с угрозами президенту Турции.