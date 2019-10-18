Трамп отблагодарил Турцию за прекращение операции в Сирии

Дональд Трамп выразил благодарность Реджепу Эрдогану за прекращение военной операции на севере Сирии. О решении отвести народную самооборону в зону безопасности турецкий лидер заявил накануне. По словам американского президента, это поможет спасти миллионы жизней. Глава Белого Дома тут же сравнил Турцию и курдов с детьми, которым, прежде чем помириться, необходимо было повоевать.

«Я хочу поблагодарить президента Турции Эрдогана. Я хочу поблагодарить курдов и их руководителей. Я хочу поблагодарить другие страны, которые помогали нам. И это потрясающая вещь — ИГИЛ* полностью под контролем», — заявил американский президент.

В знак благодарности Трамп тут же отменил санкции в отношении Турции. В Конгрессе такой ход не оценили. Демократы объявили главу Белого Дома едва ли не предателем.

Накануне американская и турецкая сторона договорились о создании 30-километровой зоны безопасности к югу от границы Турции и Сирии. Между тем, центр эсклации смещается в сторону Идлиба. По данным российского центра по примирению сторон, туда переброшено несколько тысяч боевиков террористических организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ.