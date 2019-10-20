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  4. Лавров рассказал о методах современной дипломатии Вашингтона

Лавров рассказал о методах современной дипломатии Вашингтона

, 19:59 Видео 20

Министр иностранных дел России на примере высылки дипломатов показал схему подковерной международной политической игры США.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Щербак Александр, Красильников Станислав; www.globallookpress.com / Evan Golub

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о механизме США, с помощью которого они настраивают своих союзников против других стран.

Американская дипломатия не брезгует никакими методами и, в частности, пытается спровоцировать оппонента, вынудить его сделать рискованный шаг.

В качестве примера Лавров привел решение бывшего президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов из страны в декабре 2016 года. Тогда уже было очевидно, что новым хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, а потому демократы поспешили оставить ему в наследство донельзя испорченные отношения с Москвой.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств», — сказал Лавров в приуроченном к 75-летюю МГИМО интервью одному из федеральных телеканалов.

Как известно, вслед за действиями Вашингтона аналогичные шаги предприняли Париж, Лондон, Берлин, конечно же, Киев и другие — всего 26 стран.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в приуроченном к 75-летюю МГИМО интервью рассказал, в каких случаях ему было неудобно за происходящее в России.

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