Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о механизме США, с помощью которого они настраивают своих союзников против других стран.

Американская дипломатия не брезгует никакими методами и, в частности, пытается спровоцировать оппонента, вынудить его сделать рискованный шаг.

В качестве примера Лавров привел решение бывшего президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов из страны в декабре 2016 года. Тогда уже было очевидно, что новым хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, а потому демократы поспешили оставить ему в наследство донельзя испорченные отношения с Москвой.

« Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств », — сказал Лавров в приуроченном к 75-летюю МГИМО интервью одному из федеральных телеканалов.

Как известно, вслед за действиями Вашингтона аналогичные шаги предприняли Париж, Лондон, Берлин, конечно же, Киев и другие — всего 26 стран.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в приуроченном к 75-летюю МГИМО интервью рассказал, в каких случаях ему было неудобно за происходящее в России.