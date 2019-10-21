Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов

Два жителя Канады стали победителями национальной лотереи «6 из 49» и поделят между собой выигрыш в размере пяти миллионов канадских долларов (около 3,8 миллиона долларов США). Финальный розыгрыш состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября.

По традиции, в целях безопасности имена счастливчиков не разглашаются. Известно лишь, что один из них проживает в провинции Квебек, а второй как раз наоборот — в западной части страны.

Накануне еще один житель Страны кленового листа сорвал джекпот национальной лотереи в размере 24,5 миллиона долларов.

В июле в России введен запрет на бестиражные лотереи в интернете, чтобы противодействовать теневому бизнесу азартных игр. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Карелии выиграл в «Жилищной лотерее» трехкомнатную квартиру в Москве, а также десять миллионов рублей, однако за призом не явился.