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Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов

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Имена счастливчиков, а также род их занятий из соображений безопасности не разглашаются.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Два жителя Канады стали победителями национальной лотереи «6 из 49» и поделят между собой выигрыш в размере пяти миллионов канадских долларов (около 3,8 миллиона долларов США). Финальный розыгрыш состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября.

По традиции, в целях безопасности имена счастливчиков не разглашаются. Известно лишь, что один из них проживает в провинции Квебек, а второй как раз наоборот — в западной части страны.

Накануне еще один житель Страны кленового листа сорвал джекпот национальной лотереи в размере 24,5 миллиона долларов.

В июле в России введен запрет на бестиражные лотереи в интернете, чтобы противодействовать теневому бизнесу азартных игр. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Карелии выиграл в «Жилищной лотерее» трехкомнатную квартиру в Москве, а также десять миллионов рублей, однако за призом не явился.

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