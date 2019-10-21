Путин заявил, что Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой

Российский президент Владимир Путин в преддверии саммита и форума Россия — Африка, который пройдет 23 и 24 октября в Сочи, дал интервью изданию ТАСС.

Российский лидер сказал, что наша страна готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой. Путин отметил, что ряд западных государств пытаются оказать давление и даже шантажируют правительство африканских стран, Россия не собирается идти по этому пути, кроме этого нашей стране есть, что предложить союзникам.

«Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся — уже в „новой обертке“ — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой. Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы. И готовы не к „переделу“ богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле. Нам есть что предложить африканским друзьям. Об этом, в частности, будет идти речь на предстоящем саммите», — сказал президент РФ.

Также в беседе с журналистом ТАСС президент РФ рассказал, что наша страна оказывает помощь странам Африки в развитии здравоохранения.

«Помогаем в борьбе с распространением инфекционных болезней (включая геморрагическую лихорадку Эбола), в преодолении последствий стихийных бедствий, в урегулировании имеющихся конфликтов и предупреждении новых кризисов. Готовим в российских вузах на безвозмездной и коммерческой основе национальные африканские кадры. Налаживаем взаимодействие по линии оборонных ведомств и правоохранительных структур», — сказал Путин.

Кроме этого Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет расширять сотрудничество со странами Африки в борьбе с терроризмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений между Россией и Египтом.