Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений между Россией и Египтом

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Российский лидер встретился с главой Египта на полях саммита G20 в японской Осаке в субботу, 29 июня.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев, Reuters

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G20 122

Президент России Владимир Путин доволен динамичным развитием российско-египетских отношений. Как заявил глава российского государства во время встречи с лидером Египта Абдул-Фаттахом Сиси на полях саммита G20 в японской Осаке в субботу, 29 июня,  отношения между Москвой и Каиром «развиваются весьма энергично» и в планах правительства двух стран вывести его на еще более «продвинутый уровень».

«На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года», — подчеркнул российский лидер.

«Я надеюсь, что вместе мы будем способствовать тому, чтобы отношения между Россией и африканскими странами получили новый импульс для развития. И, конечно, я рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях и ситуации в регионе в целом», — добавил Владимир Путин.

Также российский президент поблагодарил Сиси за подготовку саммита «Россия-Африка», который состоится осенью в Сочи. Глава Египта, в свою очередь, заявил, что уделяет отношениям с Россией особое внимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках второго дня саммита Владимир Путин уже провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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