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Три человека получили ранения в перестрелке в ночном клубе Екатеринбурга

, 2:36 30

Инцидент произошел на Библиотечной улице в ночь на 21 октября.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Троих молодых людей госпитализировали после перестрелки в ночном клубе Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на источники сообщает URA.RU.

Инцидент произошел вечером на Библиотечной улице.

По данным местных журналистов, у одного из пострадавших открытая рана ноги, у другого — живота, у третьего повреждена рука. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и сначала отказались ехать в больницу, однако позже все же согласились на госпитализацию.

Официального подтверждения этого происшествия нет. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчину расстреляли у подъезда одного из домов на юге Москвы.

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