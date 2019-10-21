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  4. «Моя мечта! Моя награда!» Ревва посвятил стихи своей супруге

«Моя мечта! Моя награда!» Ревва посвятил стихи своей супруге

, 7:12 Видео 114

Романтический подарок артист сделал в честь дня рождения жены Анжелики.

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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Александр Ревва — не только популярный артист, но и образцовый семьянин. Музыкант уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой, пара воспитывает двух дочерей. В день рождения жены — 20 октября — Александр поздравил ее так трогательно, что многие не смогли сдержать слез.

На своей странице в Instagram Ревва опубликовал видеоролик с фотографиями возлюбленной под романтическую песню. Кроме того, юморист посвятил своей женщине стихотворение собственного сочинения. Поэтический подарок не оставляет сомнений в том, насколько глубокие чувства испытывает он к супруге.

Instagram @arthurpirozhkov

«Лишь ты одна — моя надежда!

Моя любовь! Моя жена!

Моя мечта! Моя награда!

Моя цветущая весна!

Клянусь, что буду вечно рядом!» — пишет Александр.

В ответ в комментариях к записи сама Анжелика сообщила, что эмоции, которые она испытала при прочтении стихотворения, «невозможно описать словами». Похожие чувства испытали и поклонники Реввы — фолловеры отметили, что восхищены силой любви в семье артиста. Многие пользователи признались, что не смогли сдержать слез.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анжелика Ревва сразила поклонников фото с дочерьми.

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