«Моя мечта! Моя награда!» Ревва посвятил стихи своей супруге

Александр Ревва — не только популярный артист, но и образцовый семьянин. Музыкант уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой, пара воспитывает двух дочерей. В день рождения жены — 20 октября — Александр поздравил ее так трогательно, что многие не смогли сдержать слез.

На своей странице в Instagram Ревва опубликовал видеоролик с фотографиями возлюбленной под романтическую песню. Кроме того, юморист посвятил своей женщине стихотворение собственного сочинения. Поэтический подарок не оставляет сомнений в том, насколько глубокие чувства испытывает он к супруге.

Instagram @arthurpirozhkov

«Лишь ты одна — моя надежда!

Моя любовь! Моя жена!

Моя мечта! Моя награда!

Моя цветущая весна!

Клянусь, что буду вечно рядом!» — пишет Александр.

В ответ в комментариях к записи сама Анжелика сообщила, что эмоции, которые она испытала при прочтении стихотворения, «невозможно описать словами». Похожие чувства испытали и поклонники Реввы — фолловеры отметили, что восхищены силой любви в семье артиста. Многие пользователи признались, что не смогли сдержать слез.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анжелика Ревва сразила поклонников фото с дочерьми.