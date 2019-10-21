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  4. Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны

Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны

, 7:55 Видео 30

Мистическая история произошла с композитором в Тобольске.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Игорь Николаев поделился с подписчиками в социальной сети удивительной историей, которая произошла с ним в Тобольске. Композитор посетил городской музей семьи императора Николая II и ему разрешили сесть за рояль, на котором играла Александра Федоровна и ее дочери.

В этот момент, по словам Николаева, он почувствовал нечто мистическое.

«Вдруг я услышал музыку. Вернее, её услышали мои пальцы, а я просто сыграл. Я не знаю, что это, похоже на фрагмент какой-то пьесы. И как будто вся обстановка сразу ожила, мне даже показалось, что я услышал шорох платьев девочек, бегущих по паркету… Это так трагично и ужасно…», — поделился он.

 
 
 
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Сегодня в Тобольске, в Императорском Путевом дворце, произошло что-то необъяснимое. Здесь, в святая святых этого Дома, где находилась в ссылке в последний год своей жизни Императорская Семья Николая Второго, в помещении за рабочим кабинетом Государя, там, где Семейный иконостас и Домашний рояль «Шрёдер», на котором играли Императрица и дочери, вдруг я услышал Музыку. Вернее, её услышали мои пальцы, а я просто сыграл. Я не знаю, что это, похоже на фрагмент какой-то пьесы, и как будто вся обстановка сразу ожила, мне даже показалось, что я услышал шорох платьев девочек, бегущих по паркету… это так трагично и ужасно… ведь именно отсюда Семья отправилась к месту своей казни…🙏…так что же это была за музыка? И кто вложил её в мои пальцы?.. #игорьниколаев #тобольск #путевойдворецтобольск

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Последний год своей жизни перед казней в Екатеринбурге императорская семья провела именно в этом здании. Музыкант поинтересовался у подписчиков, узнают ли они эту мелодию, которую, по его мнению, кто-то «вложил в его пальцы». Поклонники композитора молниеносно отреагировали на эту историю.

«Страшно представить, что чувствовали люди. Энергетика остается. Она передалась через вашу игру. Вы, наверное, ее почувствовали», — предположила одна из подписчиц.

«Музыка, наверное, не просто так пишется. Она, наверное, рождается. От эмоций, от прикосновения, от ощущений… Спасибо, очень красивая мелодия♥️», — написала другая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетняя дочка Игоря Николаева сочинила песенку.

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