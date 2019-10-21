Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны

Игорь Николаев поделился с подписчиками в социальной сети удивительной историей, которая произошла с ним в Тобольске. Композитор посетил городской музей семьи императора Николая II и ему разрешили сесть за рояль, на котором играла Александра Федоровна и ее дочери.

В этот момент, по словам Николаева, он почувствовал нечто мистическое.

«Вдруг я услышал музыку. Вернее, её услышали мои пальцы, а я просто сыграл. Я не знаю, что это, похоже на фрагмент какой-то пьесы. И как будто вся обстановка сразу ожила, мне даже показалось, что я услышал шорох платьев девочек, бегущих по паркету… Это так трагично и ужасно…» , — поделился он.

Последний год своей жизни перед казней в Екатеринбурге императорская семья провела именно в этом здании. Музыкант поинтересовался у подписчиков, узнают ли они эту мелодию, которую, по его мнению, кто-то «вложил в его пальцы». Поклонники композитора молниеносно отреагировали на эту историю.

«Страшно представить, что чувствовали люди. Энергетика остается. Она передалась через вашу игру. Вы, наверное, ее почувствовали», — предположила одна из подписчиц.

«Музыка, наверное, не просто так пишется. Она, наверное, рождается. От эмоций, от прикосновения, от ощущений… Спасибо, очень красивая мелодия♥️», — написала другая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетняя дочка Игоря Николаева сочинила песенку.