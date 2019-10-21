Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников

В Нижегородской области войска сразу шести армий участвовали в совместных учениях под кодовым названием «Взаимодействие 2019». Три тысячи военных из числа оперативных сил стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уничтожали условного противника всеми доступными средствами.

По легенде многочисленные бандформирования пытались прорваться на территорию России, но уже на границе попали в окружение союзников — Армении, Беларусии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Высадка десанта в тылу врага, огневая поддержка с земли и воздуха. Танки, штурмовые бригады и минометчики. По словам командующего Западным военным округом Александра Журавлева, все рода войск действовали как единое целое.

По итогам учений, и боевые подразделения, и оперативный штаб заслужили оценку «отлично».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Единый день приемки военной продукции прошел в России.