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«Полный осмысленности»: Юлия Ковальчук поделилась своими ощущениями от возраста

, 16:47 Фото 270

Бывшей солистке группы «Блестящие» через месяц исполнится 37.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, которой через месяц исполнится 37 лет, опубликовала в Instagram сразу несколько свежих снимков, а заодно решила поделиться с подписчиками своими ощущениями от возраста.

«Как же я люблю свой возраст, полный осмысленности, свободы, живости и даже в чем-то мудрости», — написала певица.

Она говорит, что не ощущает давления написанной в паспорте цифры, а чувствует ее весомость.

«И эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе, вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти! В общем, девочки, за Нас!» — резюмирует Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk

С ней охотно согласились многие поклонницы, даже те, кому уже за 60.

«Все еще молодая и красивая, но уже не дура…»

«Как с языка сняли»

«Моей дочери будет 34. Проживаю вместе с ней жизнь заново! Здорово!»

«Юля, после 40-ка еще интересней. Жизнь это великое чудо! Будьте счастливы!»

«А мы вас в любом возрасте любим», — пишут они.

Нашлась только одна пессимистка, которая решила испортить всем настроение.

«Это ненадолго», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук попала в аварию, возвращаясь с гастролей.

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