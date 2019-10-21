Собчак рассказала, кто приготовил для нее котлеты с гречкой

Светская Львица Ксения Собчак рассказала в телепрограмме «Ты не поверишь!», как отведала котлеты с гречкой, передает Teleprogramma.pro. 15 октября в Instagram она опубликовала фотографии, на которых поедает это отнюдь не изысканное блюдо. зачем ей понабилось приобщаться к народной пище, стало ясно из подписи к снимкам. В посте ведущая подшутила над знакомой — продюсером Яной Рудковской, которая нередко выкладывает в Instagram свои роскошные завтраки.

Instagram @xenia_sobchak

«Ну что, Яночка Рудковская, съела? Вот это я понимаю — рубрика „мои завтраки“, а у тебя непонятно что!», — добавила к снимкам Собчак.

Журналисты уточнили у Ксении, сама ли она приготовила котлеты с гречкой. На это она ответила, что у нее есть заботливая домохозяйка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган отправил Собчак фотографию с отдыха с сыном.