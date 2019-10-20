«Вылупился»: Виторган отправил Собчак фотографию с отдыха с сыном

Актер Максим Виторган отправил своей бывшей супруге Ксении Собчак фотографию, сделанную во время отдыха с трехлетним сыном Платоном в детском парке. Телеведущая поделилась снимком в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Вылупился», — подписала Собчак фотографию, на которой ее сын выглядывает из яйца в «Дино-парке».

Instagram @xenia_sobchak

Виторган опубликовал у себя в сторис еще два снимка. На первом мальчик запечатлен на фоне тираннозавра, а на втором — рядом с мамонтом. В подписи актер похвалил московский парк «Сказка», предложив наладить работу касс.

Instagram @mvitorgan

Как сообщал 5-tv.ru, Собчак и Виторган официально развелись в июне. В скором времени телеведущая начала отношения с режиссером Константином Богомоловым — свадьбу они сыграли в сентябре. Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе. Ранее все четверо встретились на премьере фильма в Москве.