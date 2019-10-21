Стали известны подробности нападения пьяного москвича на полицейского

Москвич 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес рану похожим на нож предметом полицейскому во время задержания. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Новгородской улице. Экипаж патрульно-постовой службы ОМВД России по району Лианозово вызвали туда из-за семейного скандала.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там пьяного мужчину. Он вел себя агрессивно и оказал активное физическое сопротивление при задержании, порезав сержанту полиции кисть руки.

Раненый правоохранитель обратился за помощью в медицинское учреждение, после чего продолжил нести службу. В отношении задержанного принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания бездомного, который 19 октября напал с ножом на полицейского в Москве.