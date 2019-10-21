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  4. Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании

Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании

, 8:04 23

Мужчина оказал активное физическое сопротивление при задержании.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

Мужчина 1973 года рождения нанес предметом похожим на нож резаную рану кисти полицейскому. Его доставили в ОМВД. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались задержать из-за семейного скандала.

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