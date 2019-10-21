Мужчина 1973 года рождения нанес предметом похожим на нож резаную рану кисти полицейскому. Его доставили в ОМВД. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались задержать из-за семейного скандала.
Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
Сегодня, 8:04 Происшествия 23
Мужчина оказал активное физическое сопротивление при задержании.
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher
Читайте также
+8° Днём +12°
Ночью +5°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
-0.06 71.13
0.23
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 8:19
- Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции
- 8:14
- Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов
- 8:04
- Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
- 8:04
- Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
- 7:55
- Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны
- 7:45
- Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?