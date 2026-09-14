Металлочерепица, гибкая черепица или шифер: чем лучше покрыть крышу дома

Материалов на рынке много, но крыша над головой всего одна — не очень-то хочется из-за ошибки остаться без нее. Среди всех вариантов нужна кровля, которая прослужит верой и правдой, не обанкротив семейный бюджет.

Какой материал сегодня лидирует по соотношению цена-качество?

И станет ли тростник конкурентом шифера, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Какая кровля прослужит дольше

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владелец участка Евгений Швецов не боится ни высоты, ни работы руками. В своем доме крышу решил сделать сам.

«Сейчас выпилю накладки для крепления верхнего ригеля с двух сторон. Прокручиваем на саморезы и потом еще будет железными пластинами», — рассказал Швецов.

Выбрал металлочерепицу — один из самых оптимальных вариантов по соотношению цены и качества. Это долговечный материал, легко монтируется и не горит. Но у него есть и минусы.

Например, резинки на саморезах придется менять каждые пять лет.

«Крепление производится с помощью саморезов, у которых есть уплотнительные резинки. И под действием ультрафиолета эти резинки деградируют. Соответственно, их нужно будет менять примерно раз в пять лет», — пояснил руководитель строительной компании Александр Кацай.

А еще такая кровля быстро нагревается и слишком шумная. Другое дело — гибкая черепица.

«Снег цепляет за кровельное покрытие, но он его изнашивает. И с каждым годом оголяется битум», — предупредил Александр Кацай.

Мягкую кровлю не советуют выбирать для домов на лесных участках, чтобы не скапливались листья и семена. Зато она устойчива к любым погодным условиям, а ремонт — быстрый и дешевый.

У какой кровли лучше звукоизоляция

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В доме с какой крышей будет тихо во время дождя? Чтобы проверить, ведущий программы Филипп Курочкин решил провести испытание. Начал он с самого популярного вида кровельного покрытия — с металлочерепицы.

Ливень имитирует поливом из шланга, а данные фиксирует с помощью шумомера.

«Прибор показал 89,2 дБ. Теперь переходим к следующему виду кровли», — сообщил ведущий.

Это гибкая черепица. Ее звукопоглощающие свойства лучше, но насколько?

«Прибор показывает 69,7 дБ, что существенно ниже, чем в случае с металлочерепицей», — отметил Курочкин.

Далее он тестирует поликарбонат.

«Для домов такой материал обычно не используют, а применяют чаще для беседок и каких-то легких построек, потому что он пропускает ультрафиолет и предназначен именно для того, чтобы внутри помещения было светло», — пояснил ведущий.

Шумомер показал 90 дБ, что примерно сопоставимо с уровнем шума от металла черепицы.

Какая кровля выдержит воздействие кислоты

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Кровля постоянно находится под воздействием окружающей среды, на нее попадает вода, в которой могут содержаться различные загрязнения и примеси.

«Сейчас мы проверим, насколько каждое кровельное покрытие устойчиво к воздействию кислой среды. А поливать мы их будем лимонной кислотой и уксусом», — рассказал Курочкин.

Ведущий выждал время и… ничего не произошло! Каждый образец выдержал даже «кислотный дождь».

«Но на выбор кровельного покрытия влияют также еще некоторые факторы. Например, металлочерепица более простая в монтаже. Битумная черепица лучше подходит для кровель достаточно сложной формы, где много подрезок. И там, где металлочерепица превращается в обрезки, битумная черепица монтируется практически без остатка», — добавил Курочкин.

Какие еще материалы для крыши популярны

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Какие еще существуют популярные материалы для крыши?

Фальцевая кровля — это металлические листы, которые скрепляются между собой специальным замком. Отличается высокой герметичностью, так как в ней нет крепежных отверстий.

Более современный и простой в монтаже вариант — кликфальц, в нем самозащелкивающиеся замки.

Керамическая черепица — классика из обожженной глины. Долговечная, но очень тяжелая.

Более доступный аналог — цементно-песчаная черепица.

Еврошифер — волнистый лист из целлюлозы, который пропитали битумом с минеральными добавками.

И даже растения могут быть в составе кровли. Так, камышовая становится все популярнее в загородном строительстве! Несмотря на название, изготавливают такую из тростника.

«Ни снега, ни дождя, ничего она не боится. Что касаемо, самый такой вопрос первый по поводу огня, то ее зажечь очень тяжело. У нее очень высокая плотность, и гореть она не горит», — рассказал руководитель компании по монтажу камышовой кровли Глеб Кубышкин.

Стоит такая недешево, тем более монтаж по силам далеко не всем мастерам. Требует регулярного ухода, чтобы не появилась сырость и плесень. А еще такой материал может приглянуться грызунам и птицам.

Как лучше всего укладывать крышу

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Каким бы хорошим и долговечным ни было покрытие, некачественный монтаж или неправильная конструкция его испортят.

Кровельный пирог — это сочетание всех слоев, необходимых для надежности и комфорта. Пароизоляция, утеплитель, влагозащита, обрешетка и стропила — базовые элементы, которые могут отличаться в разных типах крыш.

«Где у нас большая снеговая нагрузка, там идет другая система расчета. Там более усилены узлы кровли, также учитывается прибрежное расположение кровли, это дополнительные ветровые нагрузки», — пояснил эксперт по строительству крыш Игорь Кузич.

О функциональности крыши лучше задуматься еще на стадии проекта! Со скатной — из чердачного помещения — можно оборудовать место для хранения вещей или мансарду. А на плоской — устроить террасу или даже спортивную площадку.