Более четырех миллионов: экс-стилист Лерчек компенсировала ущерб клиентам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 31 0

Следствие установило, что схема действовала около полутора лет.

Дело экс-стилиста блогера Лерчек чем закончилось детали

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Экс-стилист Лерчек возместила более четырех миллионов рублей ущерба

Бывший стилист блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвира Янковская возместила более четырех миллионов рублей ущерба в рамках расследования. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника издания, около двух миллионов рублей из общей суммы приходится на ущерб, причиненный Валерии Чекалиной.

Янковская позиционировала себя как профессионального стилиста и предлагала клиентам брендовые товары по сниженной стоимости. После проведения экспертиз покупатели выяснили, что приобретенные вещи были контрафактной продукцией низкого качества.

Следствие установило, что схема действовала около полутора лет. Товары Янковская закупала на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

После возбуждения уголовного дела стилисту первоначально назначили подписку о невыезде. 21 октября 2025 года Гагаринский районный суд Москвы отправил ее в СИЗО. Ужесточение меры пресечения связывали с систематическими нарушениями: Янковская пропустила одно из судебных заседаний и незаконно выезжала из России.

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