Внешний контур контроля в Харьковской области расширяется, а окружение украинских формирований сжимается все плотнее. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Под Ольховатовкой российские подразделения добивают запертые в кольце части противника. За минувшие сутки еще одна попытка прорыва обернулась для ВСУ потерями: у Черного боевики лишились бронемашины вместе с экипажем и до шестидесяти человек личного состава.

Суммарно с начала месяца в харьковском котле ликвидировано до 460 украинских боевиков, уточнили в ведомстве.

Спецоперация

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к нации и объявил о старте спецоперации по защите Донбасса. Ключевыми ее задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства акцентировал: ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киев проигнорировал все дипломатические попытки урегулирования, и Россия приняла решение оказать военную поддержку республикам, которые на тот момент были самопровозглашенными. Запад во главе с США, ЕС и НАТО подал спецоперацию как «вторжение» и де-факто объявил нашей стране войну, запустив поток военной помощи киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты дронов-перехватчиков «Лис», входящие в состав войск беспилотных систем группировки «Север», уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курском приграничье. Воздушные цели были выявлены в ходе несения боевого дежурства.

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