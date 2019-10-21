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  4. Принц Гарри и Меган Маркл повезут пятимесячного сына из Южной Африки в США

Принц Гарри и Меган Маркл повезут пятимесячного сына из Южной Африки в США

, 10:00 58

Герцоги Сассекские проведут в Америке шестинедельный отпуск.

Фото: Zuma\TASS

Меган Маркл и принц Гарри взяли отпуск на шесть недель, который проведут в США. Они отправятся в страну после десятидневного тура по Южной Африке. Путешествуют герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи.

Во время отпуска Меган Маркл и принц Гарри не будут исполнять свои королевские обязанности. Вместо этого они планируют как можно больше времени провести со своими близкими. В частности, отпраздновать День благодарения, который в этом году выпал на 28 ноября.

Daily Mail пишет, что отпуск Меган и Гарри начнется с середины ноября. До этого времени в их графике запланировано множество встреч. Для малыша Арчи поездка в США станет первой в жизни. Родившийся в мае королевский наследник пробудет на родине матери до Рождества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл откровенно рассказала о материнстве в документальном фильме. Она поведала, что ей было очень тяжело во время беременности из-за британских СМИ.

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