Принц Гарри и Меган Маркл повезут пятимесячного сына из Южной Африки в США

Меган Маркл и принц Гарри взяли отпуск на шесть недель, который проведут в США. Они отправятся в страну после десятидневного тура по Южной Африке. Путешествуют герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи.

Во время отпуска Меган Маркл и принц Гарри не будут исполнять свои королевские обязанности. Вместо этого они планируют как можно больше времени провести со своими близкими. В частности, отпраздновать День благодарения, который в этом году выпал на 28 ноября.

Daily Mail пишет, что отпуск Меган и Гарри начнется с середины ноября. До этого времени в их графике запланировано множество встреч. Для малыша Арчи поездка в США станет первой в жизни. Родившийся в мае королевский наследник пробудет на родине матери до Рождества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл откровенно рассказала о материнстве в документальном фильме. Она поведала, что ей было очень тяжело во время беременности из-за британских СМИ.