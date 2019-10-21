Главреда «Эхо Москвы в Петербурге обманули на 40 тысяч долларов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский лишился 40 тысяч долларов. Как стало известно 5-tv.ru, 19 октября журналист обратился с заявлением к правоохранителям о том, что стал жертвой мошенничества.

Как установлено, 17 октября у дома по улице Галерной неизвестный заявил Дымарскому, что тот сбил на автомобиле человека. При этом главред якобы повредил дорогостоящие часы. Руководитель радиостанции поверил злоумышленнику и согласился компенсировать стоимость ремонта часов. После этого у себя дома он передал деньги.

На место после обращения потерпевшего выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники сняли отпечатки пальцев мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Москвы арестовал главу уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово».