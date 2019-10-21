  1. Пятый канал
  4. Главреда «Эхо Москвы в Петербурге обманули на 40 тысяч долларов

Главреда «Эхо Москвы в Петербурге обманули на 40 тысяч долларов

, 10:47 44

Руководитель радиостанции Виталий Дымарский стал жертвой мошенников.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский лишился 40 тысяч долларов. Как стало известно 5-tv.ru, 19 октября журналист обратился с заявлением к правоохранителям о том, что стал жертвой мошенничества.

Как установлено, 17 октября у дома по улице Галерной неизвестный заявил Дымарскому, что тот сбил на автомобиле человека. При этом главред якобы повредил дорогостоящие часы. Руководитель радиостанции поверил злоумышленнику и согласился компенсировать стоимость ремонта часов. После этого у себя дома он передал деньги.

На место после обращения потерпевшего выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники сняли отпечатки пальцев мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Москвы арестовал главу уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

11:19
Валентина Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
11:12
Полиция Петербурга проводит проверку по факту смерти задержанной в одном из отделов
11:07
Новогодний Евротур: Куда дешевле всего поехать на Новый год?
11:07
Патриоту на заметку: Куда интереснее всего поехать на Новый год в России?
10:59
Петросян начал качаться ради своей молодой помощницы
10:47
Главреда «Эхо Москвы в Петербурге обманули на 40 тысяч долларов

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев