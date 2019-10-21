  1. Пятый канал
  4. Дочь Владимира Машкова поздравила себя с тем, что не развелась с мужем

Дочь Владимира Машкова поздравила себя с тем, что не развелась с мужем

, 16:04 Фото 484

Актриса порадовалась, что смогла вытерпеть четыре года работы ее супруга над документальным фильмом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @masha_mashkova_official

Мария Машкова, актриса и дочь известного актера Владимира Машкова, поздравила себя с тем, что не развелась с мужем Александром Слободяником-младшим. Откровением она поделилась на своей странице в Instagram.

Машкова призналась, что испытанием для ее брака стала работа мужа над документальным фильмом. Его производство продолжалось в течение четырех лет.

«Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем?» – порадовалась актриса.

Пост она сопроводила снимком супруга, который держит в руках приз за свою работу. Мария уточнила, что фокус немного размылся от чувств. Также она поблагодарила людей, помогавших в создании фильма.

«Любовь и благодарность навсегда! Это означает мир для меня, Саши и наших детей!», – заключила она на английском языке.

Instagram @masha_mashkova_official

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Владимира Машкова резко сменила имидж.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

17:32
Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году
17:22
Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео
17:14
«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью
17:06
«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы
16:55
Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество
16:54
Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев