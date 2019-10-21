Дочь Владимира Машкова поздравила себя с тем, что не развелась с мужем

Мария Машкова, актриса и дочь известного актера Владимира Машкова, поздравила себя с тем, что не развелась с мужем Александром Слободяником-младшим. Откровением она поделилась на своей странице в Instagram.

Машкова призналась, что испытанием для ее брака стала работа мужа над документальным фильмом. Его производство продолжалось в течение четырех лет.

«Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем?» – порадовалась актриса.

Пост она сопроводила снимком супруга, который держит в руках приз за свою работу. Мария уточнила, что фокус немного размылся от чувств. Также она поблагодарила людей, помогавших в создании фильма.

«Любовь и благодарность навсегда! Это означает мир для меня, Саши и наших детей!», – заключила она на английском языке.

Instagram @masha_mashkova_official

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Владимира Машкова резко сменила имидж.