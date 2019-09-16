«Совсем другая!» Дочь Владимира Машкова резко сменила имидж

Дочь Владимира Машкова Мария решила, что осень — отличное время для перемен и кардинально поменяла имидж. Результатами артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Маша опубликовала фото, на котором она предстала со светлыми волосами и челкой.

«Долой стагнацию! Я за перемены! В любую сторону», — подписала снимок Машкова.

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Instagram @masha_mashkova_official

Поклонникам пришелся по вкусу новый образ актрисы, в комментариях они поделились своими впечатлениями и оставили Маше множество комплиментов.

«Машуль, ты прям крутышка! Тебе очень здорово с этой стрижкой»;

«Совсем другая!»

«А вы очень яркая, позитивная, взрывная»;

«Машенька, как же классно вам с такой стрижкой!»

«Вы такой сорванец на этой фотографии!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Машкова «вышла замуж из-за генофонда». Дочь актера Владимира Машкова вот уже много лет счастливо живет с музыкантом и предпринимателем Александром Слободяником-младшим.