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  4. Ученики новосибирской школы сидят в классе на бутылках, вместо стульев

Ученики новосибирской школы сидят в классе на бутылках, вместо стульев

, 16:22 Фото 69

В социальной сети разгорелся спорт — реальность это или постановка.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, ВКонтакте @goriachie_novosti

В социальных сетях распространились фотографии, на которых ученики одной из школ Новосибирска сидят в аудиториях на горлышках 19-литровых бутылок, вместо стульев. Судя по снимкам, в столовой школьники этого учебного учреждения вынуждены находиться и вовсе без предметов для сидения — они едят стоя.

Интернет-пользователи, утверждают, что в организации не хватает стульев, поэтому дети вынуждены обучаться в таких условиях. Юзеры настаивают на том, чтобы в новосибирской школе провели проверку.

«Пусть пишут заявление главе администрации, а не детей мучают».

«Мы раньше в школьной столовой кушали стоя. У нас вообще не было стульев. Потом родители не могли и дома усадить…»

«Директора школы с завучем на бутылки из-под шампанского посадить надо», — высказались комментаторы.

Впрочем, другие считают, что это просто шутка, а фотографии на самом деле — постановочные.

«Неужели вы верите в эту чушь?»

«Вы не задумывались, что детишки сами могли эти провокационные фото сделать? Сейчас же модно троллить школу. Ни одному учителю в голову не придет посадить ребенка на бутылку, еще и на горлышко. Вы-то взрослые люди, господа комментаторы», — возмутились оппоненты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему педагоги в школах все чаще бьют учеников.

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