«Это вам не розгами пороть»: Почему педагоги в России все чаще бьют учеников

У каждого, кто учился в школе, были свои неприятности — то уроков много задали, то учительница тебя не любит, то «сменку» дома забыл. А потом все это или забываешь, или вспоминаешь со смехом. Современным подросткам забыть школьные обиды становится все труднее. Потому что от учителя, например, можно получить приличную оплеуху только за то, что не понял смысла задачи.

Когда-то были времена, когда школьников пороли розгами. Не подумайте, я не предлагаю вернуть это все. Просто хочу напомнить, что даже тогда, в том наказании не было яростной злобы и ненависти, которые мы встречаем сейчас. Все чаще приходится слышать о диких случаях издевательств преподавателей над детьми. А в сеть попадают страшные кадры, смотреть на которые без содрогания — невозможно.

Дмитрий Зименкин разбирался в извечном вопросе: «А кто же виноват?»

Педагог московской коррекционной школы Екатерина Тураносова такая трепетная и заботливая с детьми. Особенно при свидетелях.

«Мы защищены. От врагов, от плохих людей», — говорит Екатерина Тураносова.

А в соцсети, созданной сотрудниками образования, Тураносова вообще выглядит идеалом педагога.

«Не возвышать себя путем унижения других. Мой уровень все равно проявится в самый неподходящий для меня момент», — гласит надпись Тураносовой.

И вот так уровень проявился, в самый неподходящий момент, когда не знала, что ее снимают. Запуганная девочка не может сдержать дрожь. Достается и другим детям с особенностями развития. И снято все это в один день.

«Это было каждый день и длилось это год. Ужас происходил с детьми, которые не умеют говорить, — рассказывает председатель управляющего совета коррекционной школы, родитель ребенка-инвалида Екатерина Печенкина.

«Там нет провокации на ее агрессию. Ребенок абсолютно невинен. Он сидит спокойно за партой. И человек подходит и бьет, и проявляет агрессию просто потому, что она, на мой взгляд, садистка!» — считает Печенкина.

Елена Поднебесных уверена — учителя нужно судить. А заодно пригласить к следователю и директора, которую предупреждали о странных методах педагога. Но она вместе с Тураносовой проводила отпуск. После резонанса ей, правда, пришлось уволить подругу. Хоть та и отрицает вину публично.

«То, что там пишут, что показывают. Я не буду ничего говорить», — возмущается Екатерина Тураносова.

А вот после изучения такой методики, без работы остался учитель ОБЖ из Тюмени. Виктор Садлинский, усмирял учеников в лучших традициях армейской дедовщины. За учителя, правда, вступились другие ученики.

Даже великий Антон Макаренко однажды поднял руку на ученика. Только с одним «но» — потом он всю жизнь боялся, что такое может повториться. Но Садлинский не раскаивается. Скорее — оправдывается. По бумажке.

«Нарушали порядок, игнорировали мои просьбы, замечания. Выкрикивали оскорбительные речи в мой адрес. Применяли физическое воздействие. Бросали школьные предметы мне в спину. И так как не мог ни одним действием привлечь внимание для установления порядка, смутно помню, как применил физической действие — потряс нарушителей», — говорит учитель Виктор Садлинский.

Некоторые эксперты считают, что проблема в системе подготовки будущих педагогов. В том числе и в отсутствии определенного фильтра — жесткого отбора и отсева случайных людей еще на ранней стадии.

«Вероятность этой профессиональной непригодности видны уже на первом и втором курсах. Но сейчас система финансирования такая, что важен каждый студент, пытаются изощриться, чтобы сохранить студента», — считает заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Тот же, кто в профессии не случаен, сегодня вполне может создать такой благоприятный климат вокруг, который легко погасит любую агрессию. Как в знаменитой школе Ямбурга, где есть собственный театр, свое кафе, парикмахерская и даже кузница с ювелиркой.

«Агрессия и булинг будет всегда. И очень много зависит от атмосферы. Школа должна не быть казенным, скучным учреждением, которое только приказывает и требует знания. И дети уже другие. Они не будут сидеть покорно, сложив ручки. Они очень активны», — объясняет заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Все современные педагоги в России — идеальные или бездарные — сами продукт системы образования. Но, говорят, раз стал учителем — умей учиться сам.

«Иначе, господин педагог, тебя вынесут из класса, и ты истреплешь себе последние нервы. Приобретать квалификацию необходимо», — утверждает Евгений Ямбург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после избиения учительницей детей в школе Москвы возбуждено уголовное дело.