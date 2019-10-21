Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои трогательно поздравила родственницу с днем рождения. 21 октября телезвезде исполнилось 39 лет. На своей странице в Instagram Хлои опубликовала целую серию снимков разных лет, в том числе детских, на которых именинница запечатлена с сестрами и другими родственниками. А на главном фото Ким в обтягивающем белом трико восседает на белой лошади.

«Это твой день рождения! Есть так много замечательных вещей, которые я хотела бы, чтобы люди знали о тебе. Их так много, поэтому я назову только несколько. Всю свою жизнь ты излучаешь свет. <…> Ты всегда полна смелости и веры, что все сработает. Но самое главное, ты делаешь людей лучше <…> Ты все для многих, но особенно для меня!» — написала участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Instagram @khloekardashian

А в сторис Хлои показала, какой сюрприз приготовлен для самой знаменитой из Кардашьян. К слову, всего за час к поздравлениям присоединилось более полмиллиона пользователей сети.

Instagram @khloekardashian

Ранее Ким Кардашьян показала поклонникам, как выглядела в 18 лет и нарвалась на шквал критики.