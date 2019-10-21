  1. Пятый канал
  4. Ким на белом коне в белоснежном трико — фото появилось в сети в день рождения Кардашьян

Ким на белом коне в белоснежном трико — фото появилось в сети в день рождения Кардашьян

, 23:31 Фото 47

Младшая сестра телезвезды Хлои опубликовала подборку снимков разных лет, сопроводив их трогательным текстом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @khloekardashian, Zuma\TASS

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои трогательно поздравила родственницу с днем рождения. 21 октября телезвезде исполнилось 39 лет. На своей странице в Instagram Хлои опубликовала целую серию снимков разных лет, в том числе детских, на которых именинница запечатлена с сестрами и другими родственниками. А на главном фото Ким в обтягивающем белом трико восседает на белой лошади.

«Это твой день рождения! Есть так много замечательных вещей, которые я хотела бы, чтобы люди знали о тебе. Их так много, поэтому я назову только несколько. Всю свою жизнь ты излучаешь свет. <…> Ты всегда полна смелости и веры, что все сработает. Но самое главное, ты делаешь людей лучше <…> Ты все для многих, но особенно для меня!» — написала участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Instagram @khloekardashian

А в сторис Хлои показала, какой сюрприз приготовлен для самой знаменитой из Кардашьян. К слову, всего за час к поздравлениям присоединилось более полмиллиона пользователей сети.

Instagram @khloekardashian

Ранее Ким Кардашьян показала поклонникам, как выглядела в 18 лет и нарвалась на шквал критики.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

23:31
Ким на белом коне в белоснежном трико — фото появилось в сети в день рождения Кардашьян
23:10
Террористы захватывают самолет в Мексике. Постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании
22:50
Суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца
22:28
Бывший КВНщик Сергей Сивохо назначен советником СНБО Украины
22:10
Представитель СК РФ рассказал, как были найдены жертвы банды Шишканова в Подмосковье
21:54
Прокуратура проведет проверку неготовности служб к гололеду в Екатеринбурге

Сейчас читают

Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев