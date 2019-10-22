1609 км/ч! Новая реактивная машина Bloodhound готовится установить мировой рекорд скорости

Новый реактивный автомобиль Bloodhound LSR (Land Speed Record) доставлен в Южную Африку для высокоскоростных испытаний в пустыне. Предполагается, что машина сможет установить новый скоростной рекорд. Для этого она должна будет превзойти Thrust SSC, который в 1997 году разогнался до 1228 километров в час. С тех пор потягаться с рекордсменом никому не удавалось.

Высокоскоростные испытания пройдут в пустыне Хакскенпан, где машина проведет четыре-пять недель. Автомобиль, оснащенный двигателем истребителя Eurofighter Typhoon, был доставлен в Южную Африку из Йоханнесбурга, пишет The Daily Mail. Специально для испытаний организована 16-километровая трасса, которая была вручную очищена местными жителями от камней.

Как отмечает издание, мощность Bloodhound LSR достигает 135 тысяч тяговых лошадиных сил, что эквивалентно более чем 150 автомобилям «Формулы-1». Ожидается, что это позволит достичь скорости в 1609 километров в час.

Автор проекта — пилот и автогонщик Энди Грин. Именно он поставил рекорд в 1997 году и надеется улучшить показатели, благодаря усовершенствованному устройству.

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