Теодор Курентзис представил в Петербурге новую трактовку «Реквиема» Моцарта

Мастер музыкальных перформансов Теодор Курентзис представил в Петербурге свою новую трактовку бессмертного произведения Моцарта.

На этот раз эпатажный дирижер превратил петербургскую филармонию в церковные своды, а зрительный зал погрузился в полумрак и звуки духовных песнопений. Столь необычным выступлением Теодор Курентзис открыл концертный тур, в рамках которого «Реквием» прозвучит в Москве, Париже и Баден-Бадене.

Этим вечером огромные люстры зажгли только один раз, чтобы музыканты нашли свои места и переоделись. Оркестр облачается практически в церковное. Готовятся служить заупокойную мессу в трактовке Теодора Курентзиса. Исполнители ищут точку, где звук резонировал бы как в храме.

Каждая интерпретация «Реквиема» у Курентзиса отличается от предыдущего исполнения. На этот раз концерт начинается вовсе не на сцене. Дирижер и оркестр замирают. И слушают церковное пение, которое звучит словно откуда-то сверху.

Это и есть духовная музыка. Впервые в Петербурге выступает византийский хор с родины дирижера из Греции. Теодор Курентзис лично отбирал исполнителей. Зрители не видят их лиц. Только слышат голоса. Так же как слышали их на заре нашей эры.

Ян Воскресенский продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии Теодором Курентзисом нового музыкального сезона в Петербурге.