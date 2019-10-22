Эдгард Запашный прокомментировал слухи о романе с Волочковой: «Я уже привык»

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный прокомментировал слухи о романе с эпатажной балериной Анастасией Волочковой. По словам 43-летнего артиста, он на протяжении многих лет знаком с танцовщицей. Последний раз, когда они встречались, был на мероприятии, посвященном столетию российского цирка.
Эдгард Запашный считает, что именно дружеский поцелуй с Анастасией Волочковой в щеку породил массу домыслов об их возможных отношениях.
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Дрессировщик отмечает, что балерина, в свою очередь, также становится объектом сплетен и обсуждений со стороны журналистов. Несмотря на это, Волочкова очень добрый человек.
Артист цирка добавил, что зачастую именно в сети узнает о том, с кем в настоящий момент у него происходит роман. Эдгард Запашный отметил, что ему за это даже обидно.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником.