Эдгард Запашный прокомментировал слухи о романе с Волочковой: «Я уже привык»

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный прокомментировал слухи о романе с эпатажной балериной Анастасией Волочковой. По словам 43-летнего артиста, он на протяжении многих лет знаком с танцовщицей. Последний раз, когда они встречались, был на мероприятии, посвященном столетию российского цирка.

Эдгард Запашный считает, что именно дружеский поцелуй с Анастасией Волочковой в щеку породил массу домыслов об их возможных отношениях.

« Мы подошли, по-дружески поцеловали друг друга в щечку. Там было много СМИ, естественно. И вот, наверное, после этого кому-то взбрело в голову. Я уже привык, что каждые полгода я на ком-то женюсь. Я уже не обращаю на это внимание », — цитирует Эдгарда Запашного сайт Teleprogramma.pro.

Дрессировщик отмечает, что балерина, в свою очередь, также становится объектом сплетен и обсуждений со стороны журналистов. Несмотря на это, Волочкова очень добрый человек.

Артист цирка добавил, что зачастую именно в сети узнает о том, с кем в настоящий момент у него происходит роман. Эдгард Запашный отметил, что ему за это даже обидно.

« Попадаю в книгу рекордов Гиннесса — это не обсуждается, а вот сплетни, с кем поцеловался — всегда почему-то интересны. Мне за это обидно », — сказал Эдгард Запашный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником.