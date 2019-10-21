  1. Пятый канал
  4. Видео: Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником

Видео: Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником

, 7:28 Видео 151

Балерина решила поделиться с поклонниками снимком в компании сервала, однако животное не сразу проявило благосклонность к желанию артистки пообщаться с ним.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками необычным знакомством. На видео, которые балерина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, она общается с одомашненным сервалом, но не вполне успешно.

Как сообщает артистка, сервалы — это африканские хищники. Однако ее новый хвостатый знакомец вполне миролюбив по отношению к людям. Вот только Анастасии найти с ним общий язык удалось не сразу. Сервал Давинчи на протяжении всего видео несколько раз выражал неудовольствие от попыток его погладить, и даже немного напугал Волочкову.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, балерина смогла установить с хищником если не дружбу, то вполне надежный нейтралитет. Животное согласилось позировать для фото, которым Анастасия также поделилась в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова призвала с юмором отнестись к видео с ее подготовкой к премьере.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

8:19
Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции
8:14
Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов
8:04
Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
8:04
Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
7:55
Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны
7:45
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев