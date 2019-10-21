Видео: Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками необычным знакомством. На видео, которые балерина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, она общается с одомашненным сервалом, но не вполне успешно.

Как сообщает артистка, сервалы — это африканские хищники. Однако ее новый хвостатый знакомец вполне миролюбив по отношению к людям. Вот только Анастасии найти с ним общий язык удалось не сразу. Сервал Давинчи на протяжении всего видео несколько раз выражал неудовольствие от попыток его погладить, и даже немного напугал Волочкову.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, балерина смогла установить с хищником если не дружбу, то вполне надежный нейтралитет. Животное согласилось позировать для фото, которым Анастасия также поделилась в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова призвала с юмором отнестись к видео с ее подготовкой к премьере.