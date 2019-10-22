Михаил Горбачев назвал победителей в холодной войне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью германскому изданию Welt am Sonntag назвал победителей в холодной войне. По словам 88-летнего политического деятеля, окончание противоречия между Советским Союзом и западными странами является общей заслугой. Несмотря на это, на Западе, и в первую очередь в США, считают победителями себя.
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Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС добавил, что западные деятели не стали задумываться о том, как это может отразиться на отношениях с Россией и на политике.
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Западные политические деятели оказались не способны выдержать «испытания новой эпохой». Михаил Горбачев уверен, что именно в этом и состоит корень, а также первопричина существующих в настоящий момент проблем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону.