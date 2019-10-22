Михаил Горбачев назвал победителей в холодной войне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью германскому изданию Welt am Sonntag назвал победителей в холодной войне. По словам 88-летнего политического деятеля, окончание противоречия между Советским Союзом и западными странами является общей заслугой. Несмотря на это, на Западе, и в первую очередь в США, считают победителями себя.

« Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений », — цитирует Михаила Горбачева телеканал RT.

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС добавил, что западные деятели не стали задумываться о том, как это может отразиться на отношениях с Россией и на политике.

« И начали вести себя так, как будто теперь Западу все позволено: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия », — сказал Михаил Горбачев.

Западные политические деятели оказались не способны выдержать «испытания новой эпохой». Михаил Горбачев уверен, что именно в этом и состоит корень, а также первопричина существующих в настоящий момент проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону.