В США восхищены новым российским супертанком

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Новейшие военные машины были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия -2019».

Фото : РИА Новости / Евгений Самарин

Обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос оказался под впечатлением от прошедшего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом 1 июля написала Газета.ру.

Автор назвал мероприятие актуальным каталогом военной продукции, которая Россия будет поставлять своим зарубежным партнерам.

Среди новинок отечественного ВПК три бронемашины на универсальной боевой платформе «Армата» — усовершенствованная тяжелая боевая машина пехоты Т-15, унифицированная боевая платформа «Бумеранг» и гусеничная платформа «Курганец-25».

Одним из самых ожидаемых образцов военной техники на форуме стал танк T-14. Эпископос отметил, что российские сухопутные войска сделали ставку именно на «Армату» даже несмотря на значительные средства, которые еще предстоит вложить в производство военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новейших российских ЗРК, которые представили на форуме «Армия 2019».

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