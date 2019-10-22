Россияне назвали самую бесполезную и желанную бытовую технику

Почти каждый пятый россиянин (18%) считает мультиварку самым бесполезным устройством из бытовой техники. Самой желанной покупкой оказался робот-пылесос, выяснил в ходе опроса портал Hi-Tech Mail.ru.

Из бытовой техники чаще всего в домах россиян можно встретить микроволновку, блендер, посудомоечную машину, мультиварку и мясорубку. Традиционные стиральные машины, пылесосы и утюги в опросе не учитывались.

Лидером в сегменте бесполезной бытовой техники оказалась мультиварка. Также владельцы редко использут роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и электрические обогреватели.

Первые места в рейтинге самых желанных покупок заняли робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%) и кофеварка (23%). В ТОП-5 также вошли очиститель/увлажнитель воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%).

Участниками опроса стали более пяти тысяч пользователей Hi-Tech Mail.ru из России. Исследование проводилось в течение десяти дней: с 10 по 20 октября текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что со временем бытовая техника может стать новым орудием киберпреступлений. Эксперты видят опасность в развитии систем «умного дома».