  1. Пятый канал
  4. Россияне назвали самую бесполезную и желанную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную и желанную бытовую технику

, 11:06 Видео 76

Мультиварку хочет каждый второй опрошенный, однако владельцы крайне редко их используют. Роботы-пылесосы постигла та же участь.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Антон Тушин

Почти каждый пятый россиянин (18%) считает мультиварку самым бесполезным устройством из бытовой техники. Самой желанной покупкой оказался робот-пылесос, выяснил в ходе опроса портал Hi-Tech Mail.ru.

Из бытовой техники чаще всего в домах россиян можно встретить микроволновку, блендер, посудомоечную машину, мультиварку и мясорубку. Традиционные стиральные машины, пылесосы и утюги в опросе не учитывались.

Лидером в сегменте бесполезной бытовой техники оказалась мультиварка. Также владельцы редко использут роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и электрические обогреватели.

Первые места в рейтинге самых желанных покупок заняли робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%) и кофеварка (23%). В ТОП-5 также вошли очиститель/увлажнитель воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%).

Участниками опроса стали более пяти тысяч пользователей Hi-Tech Mail.ru из России. Исследование проводилось в течение десяти дней: с 10 по 20 октября текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что со временем бытовая техника может стать новым орудием киберпреступлений. Эксперты видят опасность в развитии систем «умного дома».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

11:44
Опубликовано видео с экзамена, закончившегося смертью для бойца Росгвардии
11:35
В Баренцевом море российское промысловое судно подало сигнал SOS
11:28
Битва за талон: технический сбой привел к коллапсу в поликлинике Хабаровска
11:21
Вертолеты ВКС РФ заняли бывшую авиабазу США в Сирии
11:14
«Сниму побои!» «Внебрачный сын» Цискаридзе пожаловался на преследование
11:06
Россияне назвали самую бесполезную и желанную бытовую технику

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев