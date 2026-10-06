Силы ПВО уничтожили 39 беспилотников на подлете к Москве

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости
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Почти 40 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.
«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с учетом новых данных число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников достигло 161.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область увеличилось до двух. В Барыбино городского округа Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело 71-летнего мужчины. Еще одним погибшим стал 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Также известно о девяти пострадавших.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
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