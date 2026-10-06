Силы ПВО уничтожили 39 беспилотников на подлете к Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 72 0

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько БПЛА уничтожила ПВО на подлете к Москве 6 октября

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Почти 40 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с учетом новых данных число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников достигло 161.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область увеличилось до двух. В Барыбино городского округа Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело 71-летнего мужчины. Еще одним погибшим стал 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Также известно о девяти пострадавших.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
6 окт
За утро на подлете к Москве сбили 29 украинских беспилотников
6 окт
Число погибших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух
6 окт
Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву
6 окт
Силы ПВО с полуночи сбили уже 57 БПЛА на подле к Москве
6 окт
Собянин: на подлете к Москве уничтожены 28 беспилотников
5 окт
Собянин: с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было направлено 9 994 дрона
5 окт
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву
4 окт
В Курской области за сутки сбили 216 украинских дронов
4 окт
Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников
4 окт
Шесть дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

11:19
Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»
11:15
Почти гуманитарная катастрофа: села в Сибири остались без продуктов
11:10
Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик
11:00
Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
10:55
Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме
10:49
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке подрыва под Тамбовом

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в августе
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня