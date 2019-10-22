Опубликовано видео с экзамена, закончившегося смертью для бойца Росгвардии

Боец Росгвардии погиб в результате сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровске. Видео с последними часами жизни бойца появилось в сети.

Погибший мужчина дошел до этапа единоборств. На ринге он получил травму, после чего сразу же был доставлен в одну из больниц Хабаровска. Спасти его не удалось.

Погибший приехал для сдачи экзамена из Улан-Удэ. Руководство Управления Росгвардии в Бурятии выразило соболезнования в связи с происшествием. Там пообещали оказать всю необходимую помощь семье своего коллеги, пишет РИА Новости.

Традиция прохождения специальных испытаний на право ношения крапового берета появилась в конце 1980-х годов. С 1993-го такие экзамены были признаны официально, а требования к кандидатам стали строже.

Решение о сдаче экзамена каждый военнослужащий принимает добровольно. Перед испытаниями кандидатов осматривают врачи — человека могут не допустить до экзамена по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одной трагедии, связанной с Росгвардией. На учениях в Смоленской области БТР сбил двух военнослужащих.