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«Охранники растаяли»: Судзиловская смогла сделать фото в Сикстинской капелле

, 13:39 Фото 377

Обычно съемка в известном памятнике эпохи Возрождения строго запрещена. Подписчики считают, что для российской актрисы сделали исключение из-за ее красоты.

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Фото, видео: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса Олеся Судзиловская рассказала на своей странице в Instagram о двухдневном отдыхе в Риме. Она получила от охранников разрешение на съемку в Сикстинской капелле.

«У меня была цель — за два дня в Риме успеть все. У Музеев Ватикана мы стояли уже в семь утра и получили эксклюзив! И представляете, охранники разрешили нам поснимать в Сикстинской капелле», — цитирует артистку 7Дней.ру.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Подписчики предположили, что добиться этого Олесе удалось с помощью невероятной красоты и улыбки.

«Охранники растаяли от российской актрисы»;

«Подкупила охранников своей улыбкой»;

«Олеся, разве вам можно что-то запретить?» — приводит издание комментарии поклонников.

Один из комментаторов также спросил Судзиловскую, что она привезла с собой из Рима. Ответу подписчик удивился.

«Не первый раз здесь. Сыр, печенье, желуди из Ватикана», — написала артистка, проигнорировав вопрос, отличаются ли привезенные желуди от российских.

Как сообщал 5-tv.ru, Олеся Судзиловская любит путешествовать по миру. Ранее она поделилась пляжным фото из Калифорнии.

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