«Красивая и утонченная»: Фанаты оценили новое фото Судзиловской с отдыха в Калифорнии

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с пляжа Калифорнии, где она сейчас отдыхает. Знаменитость продемонстрировала поклонникам длинные стройные ноги и пожелала всем доброго дня.
Фолловеры пришли в восторг от снимка знаменитости, отметив, что в свои 45 лет Олеся выглядит потрясающе. В очередной раз фанаты восхитились стройной фигурой артистки и оставили на ее странице множество комплиментов:
«Вот это ноги! Супер»;
«Вот это ножки, шикардос»;
«Красивая и утонченная»;
«Шикарные ножки», — оставили комментарии юзеры.
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Актриса замужем за бизнесменом Сергеем Дзебань, пара воспитывает двоих детей.
Ранее Олеся Судзиловская показала как отдыхает в Калифорнии. На снимке артистка запечатлена во время принятия солнечных ванн.