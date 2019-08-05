«Красивая и утонченная»: Фанаты оценили новое фото Судзиловской с отдыха в Калифорнии

, 14:14 Фото 511

Артистка выложила в Instagram снимок с одного из калифорнийских пляжей и пожелала всем доброго дня.

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Фото, видео : Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с пляжа Калифорнии, где она сейчас отдыхает. Знаменитость продемонстрировала поклонникам длинные стройные ноги и пожелала всем доброго дня.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Фолловеры пришли в восторг от снимка знаменитости, отметив, что в свои 45 лет Олеся выглядит потрясающе. В очередной раз фанаты восхитились стройной фигурой артистки и оставили на ее странице множество комплиментов:

«Вот это ноги! Супер»;

«Вот это ножки, шикардос»;

«Красивая и утонченная»;

«Шикарные ножки», — оставили комментарии юзеры.

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Актриса замужем за бизнесменом Сергеем Дзебань, пара воспитывает двоих детей.

Ранее Олеся Судзиловская показала как отдыхает в Калифорнии. На снимке артистка запечатлена во время принятия солнечных ванн.

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