Россиянка найдена мертвой в квартире в Испании

Гражданка России убита в Испании. В совершении преступления подозревается ее супруг — тоже гражданин РФ.

Трагедия произошла в ночь на 22 октября. Известно, что первой в полицию обратилась соседка семьи, проживающей в городе Дения, (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Женщина пожаловалась на крики и шум, которые раздавались из-за стены. Некоторое время спустя в правоохранительные органы позвонила несовершеннолетняя дочь покойной — она сообщила, что ее мать убили.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 44-летней россиянки с ножевыми ранениями горла. 54-летний муж погибшей задержан — испанские правоохранители подозревают его в убийстве. Дочь семейной пары находится у соседки.

Как сообщили РИА Новости в полиции провинции, убитая женщина раньше обращалась в суд с жалобами на насилие в семье. Ее супругу в судебном порядке запретили приближаться к ней. Сейчас сотрудники правоохранительных органов предполагают, что подозреваемый забрался в квартиру на втором этаже через окно, задействовав приставную лестницу.

Однако в посольстве РФ в Испании утверждают, что официальной информации о таком преступлении к ним пока не поступало. По словам представителей дипмиссии, «генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двух зарезанных женщин нашли в одной из квартир в Петербурге.