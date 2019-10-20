«Была в активном поиске»: Двух зарезанных женщин нашли в одной из квартир в Петербурге

Двух женщин с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Дальневосточной в Санкт-Петербурге. Как сообщили в УМВД РФ по Невскому району города, одна из пострадавших снимала жилье, в котором произошло нападение, а другая была у нее в гостях. Обе женщины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии одна из них в клинике скончалась.

По словам соседки погибшей, к ней в квартиру часто наведывались разные мужчины. Женщина находилась в активном поиске и нередко меняла кавалеров.

«Вообще, с мужчинами я ее видела раза четыре. Да, это были разные мужчины. Последний раз недели две назад позвонил мужчина и сказал: „Я к девочкам“. <.> Мы здесь живем два года. Когда мы с соседями познакомились, они говорили, что в активном поиске, то есть довольно часто меняет мужчин. <.> Мы ее видели довольно редко, она рано утром приходила или поздно ночью», — рассказала в интервью 5-tv.ru соседка погибшей женщины.

На данный момент подозреваемый в преступлении — 34-летний гражданин Азербайджана — задержан. Ему предъявлено обвинение по первой части 105-й статьи УК РФ «Убийство».

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