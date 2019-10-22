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  4. «Очарование!»: фото юной Ольги Кабо умилило поклонников

«Очарование!»: фото юной Ольги Кабо умилило поклонников

, 15:47 Фото 189

Актриса показала своим подписчикам, как выглядела в студенческие годы.

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Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Ольга Кабо поделилась с поклонниками архивными снимками. На фотографиях, которые опубликовала актриса на своей странице в Instagram, она запечатлена во время обучения на втором курсе института.

По словам самой Кабо, кадры были сделаны в 1986 году, когда юная артистка пробовалась на роль в фильме «Курьер» режиссера Карена Шахназарова. На черно-белых фотографиях она позирует в темной водолазке, передает издание «Дни.ру»

«Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем», — делится Кабо.

Instagram @kabo_olga

Некоторые поклонники Ольги оказались в недоумении — увидев фото, они пришли к выводу, что утвердить на роль в фильме нужно было именно ее.

«Почему взяли ту, а не Вас? Куда Карен смотрел?» — возмущены подписчики.

Однако большинство фолловеров не стали рассуждать о решении режиссера и обратили внимание на очарование юной Кабо.

«Прямо девочка-девочка!»

«Такая хорошенькая, само очарование!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Кабо показала, что у нее под блузкой.

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