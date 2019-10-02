«Фантазия так и разыгрывается». Ольга Кабо показала, что у нее под блузкой

Актриса и певица Ольга Кабо порадовала поклонников в Instagram пикантными снимками, пишет интернет-издание Дни.ру. Хотя заслуженной артистке 51 год, в стройности фигуры и смелости она даст фору многим молодым знаменитостям. На очередных снимках перед поклонниками Ольга предстала в белой блузке, расстегнутой почти на все пуговицы. Из декольте проступает роскошный бюстгальтер с маленьким декоративным галстуком. Автор поста выложила два таких фото в разных вариациях и попросила подписчиков определить, которое лучше.

«Какой приятный день сегодня! Дорогие мои подписчики! Вас у меня 300 тысяч! И вместе мы — сила! Благодарю за интерес ко мне и моему творчеству, за ваше доброе отношение (другого и быть не может), за ваши комментарии, пожелания, эмоции и позитив!» — написала Кабо под фотографиями.

Instagram @kabo_olga

По словам актрисы, ее не покидает ощущение, что фанаты ценят и понимают свою любимицу. Оттого ей так приятно делиться с фолловерами мыслями, кадрами, событиями. Столь теплые слова вместе с горячими снимками способны растопить немало сердец. И Ольге это удалось. В комментариях под постом люди подарили ей многочисленные комплименты и пожелания. Что же касается лучшего кадра, то здесь мнения подписчиков разделились.

«Вы хороши во всех вариантах, а я горжусь, что в нашей стране есть такие потрясающе красивые актрисы, к тому же умные, интеллигентные и светлые душой!»

«Ольга, первое фото — царская стать! Второе — женственность, с удивительно красивыми глазами!»

«На втором фото более строгий взгляд, поэтому первое нравится больше. Но как же сексуально! Фантазия так и разыгрывается. Ты уж меня прости, но ничего не могу с собой поделать. Очень красиво!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Кабо поделилась сочным фото с отдыха.