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«Крутая бабушка»: мама Тимати набила татуировку в честь рождения внука

, 15:20 Видео 1 848

Младшего сына Симоны Юнусовой насторожил поступок матери.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Мама рэпера Тимати 59-летняя Симона Юнусова сделала татуировку в честь рождения внука. Видеозапись с нанесением нательного рисунка она опубликовала на своей странице в Instagram.

На правом предплечье Симоны Юнусовой теперь римскими цифрами вытатуировано XVI.X.MMXIX (16.10.2019 — Прим. ред). Выше можно увидеть тату, сделанное аналогичным шрифтом, с датой рождения внучки: XIX.III.MMXIV (19.3.2014 — Прим. ред).

В подписи к ролику мама Тимати призналась, что новое тату обеспокоило ее младшего сына Артема. Он спросил, останется ли место для татуировок в честь его детей.

«Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — заверила Симона Яковлевна, поблагодарив татумастера за работу.

Instagram @simona280

Подписчики позитивно оценили поступок мамы Тимати. В комментариях к видео ее называют крутой и обещают в будущем поступать так же.

«Крутая!» — написала телеведущая Екатерина Гордон.

«Как это трогательно»;

«Вот это я понимаю бабушка»;

«Мне понравилось. Тоже набью, когда внуки пойдут», — добавили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второго ребенка Тимати родила модель Анастасия Решетова. Их уже выписали из роддома.

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