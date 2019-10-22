Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП на автосервисе. Водитель за рулем дорогого внедорожника сбил девушку.

Происшествие сняли камеры видеонаблюдения, вот эти кадры. На них видно — машина практически не тормозила даже после того, как пешеход оказался под колесами.

К счастью, девушка выжила, но получила серьезные травмы, она находится в больнице, и будет находиться там несколько недель. Известно, что за рулем сидел сотрудник автосервиса, и, по информации «Известий», он просто не заметил пешехода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой резонансной аварии, которая произошла в городе Ангарск. Водитель сбил, а потом несколько раз проехал по пожилой женщине.