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  4. Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

, 17:09 Эфирная новость 32

На них видно — машина практически не тормозила даже после того, как пешеход оказался под колесами.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП на автосервисе. Водитель за рулем дорогого внедорожника сбил девушку.

Происшествие сняли камеры видеонаблюдения, вот эти кадры. На них видно — машина практически не тормозила даже после того, как пешеход оказался под колесами.

К счастью, девушка выжила, но получила серьезные травмы, она находится в больнице, и будет находиться там несколько недель. Известно, что за рулем сидел сотрудник автосервиса, и, по информации «Известий», он просто не заметил пешехода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой резонансной аварии, которая произошла в городе Ангарск. Водитель сбил, а потом несколько раз проехал по пожилой женщине.

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Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

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